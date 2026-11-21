ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ (75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ) ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 21, 2026 at 1:52 PM IST
ಖರಗ್ಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ (75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದರು.
#WATCH | Kharagpur, West Bengal: At the Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur, Prime Minister Narendra Modi says, "The land of Bengal is a place that has nurtured ideas and served as a cradle for national movements. This very institution stands on a site that once served… pic.twitter.com/ki1OFiuEcF— ANI (@ANI) November 21, 2026
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ: "20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಡತನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ನೆಲೆಯೂರಿತ್ತು. ಬಡತನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊರೆದುಹಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
There are no limits to what young minds can achieve. Speaking at the Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur. @IITKgp https://t.co/VkB3UO2Rkn— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಡವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 12-13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮಿತಿಗಳ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: "ಒಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮೆದುರು ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಇದನ್ನು 'ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂದಿಗೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಎದ್ದೇಳಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ' ಎಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಬೋಧನೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ: ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಿದು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಇಂದಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೆಡೆಗಿನ ಈ ಪಯಣವೇ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆನೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ, ಜವಳಿ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಭಾರತದ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 1951ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.
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