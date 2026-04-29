594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಷಟ್ಪಥ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, 36,230 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : April 29, 2026 at 1:33 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಷಟ್ಪಥ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡು ಅಮೃತ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ: ಹರ್ದೊಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪಥಗಳ 594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, 36,230 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್, ಉನ್ನಾವೊ, ರಾಯ್ಬರೇಲಿ, ಪ್ರತಾಪ್ಗಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಬುಲಂದ್ಶರ್, ಹರ್ಪುರ್, ಅಮ್ರೊಹಾ ಸಂಭಾಲ್, ಬದೌನ್ ಶಹಾಹಹನ್ಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೀರತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಬದಲಾಗಿ 6ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸರಾಗತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ) ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,635 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕವು ರೈತರಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
