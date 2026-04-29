594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಷಟ್ಪಥ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್​​ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಆಗಿದ್ದು, 36,230 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

PM Modi inaugurates 594-km-long Ganga Expressway
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (IANS)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 1:33 PM IST

ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್​ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಷಟ್ಪಥ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ​ಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡು ಅಮೃತ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದವರೆಗೆ ರೋಡ್​ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ: ಹರ್ದೊಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪಥಗಳ 594 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್​​ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಆಗಿದ್ದು, 36,230 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್​, ಉನ್ನಾವೊ, ರಾಯ್​ಬರೇಲಿ, ಪ್ರತಾಪ್​ಗಡ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​, ಬುಲಂದ್​ಶರ್​​, ಹರ್ಪುರ್​, ಅಮ್ರೊಹಾ ಸಂಭಾಲ್​, ಬದೌನ್​ ಶಹಾಹಹನ್​ಪುರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೀರತ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಬದಲಾಗಿ 6ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸರಾಗತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ) ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,635 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕವು ರೈತರಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ; ದಾಖಲೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಕರೆ

TAGGED:

GANGA EXPRESSWAY
UTTAR PRADESHS HARDOI
NEW AMRIT BHARAT EXPRESS TRAINS
UTTAR PRADESHS GANGA EXPRESSWAY
GANGA EXPRESSWAY

