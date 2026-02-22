ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ, ದೆಹಲಿ- ಮೀರತ್​ ನಡುವಿನ ನಮೋ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ, ದೆಹಲಿ- ಮೀರತ್​ ನಡುವಿನ ನಮೋ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 2:04 PM IST

ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್​ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೇಶದ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ನಡುವಿನ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.

ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಯ್ ಕೇಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ನಡುವಿನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿಪುರಂ ನಡುವಿನ 21 ಕಿಮೀ ವಿಭಾಗವೂ ಸೇರಿವೆ.

ನಮೋ ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಗವು ಒಟ್ಟು 82.15 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 12 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಯ್ ಕೇಲ್ ಖಾನ್​​ನಿಂದ ಮೀರತ್‌ನ ಮೋದಿಪುರಂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಮೆಟ್ರೋ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ, ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಆರ್​ಆರ್​​​ಟಿಎಸ್​) ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಚಾರ: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಹಿಂಡನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಶತಾಬ್ದಿ ನಗರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೀರತ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋದ ವಿಶೇಷತೆ: ದೆಹಲಿ-ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್-ಮೀರತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಆರ್‌ಆರ್‌ಟಿಎಸ್) ನಮೋ ಭಾರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ನಡುವೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಟ್ರೋ, ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೀರತ್​ವರೆಗಿನ 82 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉದ್ದ: ಸರೈಕಲೇಖಾನ್ (ದೆಹಲಿ) ನಿಂದ ಮೋದಿಪುರಂ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) ವರೆಗೆ 82.15 ಕಿ.ಮೀ.

ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ನ್ಯೂಅಶೋಕ್‌ನಗರ, ಆನಂದ್‌ವಿಹಾರ್, ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಗುಲ್ಧರ್, ದುಹೈ, ಮುರಾದ್‌ನಗರ, ಮೋದಿನಗರದಕ್ಷಿಣ, ಮೋದಿನಗರಉತ್ತರ, ಮೀರತ್‌ದಕ್ಷಿಣ, ಶತಾಬ್ದಿನಗರ, ಬೇಗಂಪುಲ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು.

ವೇಗ: ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಮೀ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ: ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೀರತ್​​ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 55 ನಿಮಿಷಗಳು.

ರೈಲುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ: 2x2 ಅಡ್ಡ ಆಸನಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಹಜಾರಗಳು, ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಲಗೇಜ್ ರ‍್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಡಬಲ್ ಗೇಜ್ಡ್​​ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ವ್ಹೀಲ್‌ಚೇರ್ ಇಡಲು ಸ್ಥಳ, ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಡೋರ್ಸ್​, ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಡೋರ್ಸ್​, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

