ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : October 15, 2026 at 5:08 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟು 3,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ನ ಕುಶೋಕ್ ಬಕುಲ ರಿಂಪೋಚೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
640 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲೇಹ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 23,800 ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
PM @narendramodi launches multiple development projects for Ladakh | @PMOIndia https://t.co/VnE0INHe6S— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 15, 2026
ಲೇಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 298 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಿಮ್ಮು-ಪದುಮ್-ದಾರ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (BRO) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು, ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮುವನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ದಾರ್ಚಾದೊಂದಿಗೆ ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೀನಗರ-ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಮನಾಲಿಗೆ-ಲೇಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರಸ್ತೆಯು ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, 9 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 'ಹನು' ಸಣ್ಣ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಾಹ್-ಹನು-ಖಾಲ್ತ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲೇಹ್ನ ಸಿಂಧು ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ ಸರೋವರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 40 ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಷನ್ ಅಮೃತ ಸರೋವರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಲಡಾಖ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ ಸರೋವರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಅಸಮತೋಲನವಿದೆ. ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರು ವರ್ಷದ ಇತರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ಬಿತ್ತನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ ಸರೋವರ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಲಡಾಖ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ತಂಡವೊಂದು ಲಡಾಖ್ನ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಂದು ಲೇಹ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, 371 ಕೆ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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