ETV Bharat / bharat

ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ: 'ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ'- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

AYODHYA RAM TEMPLE
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ ಧರ್ಮಧ್ವಜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): "ಭವ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುವ ಮೂಲಕ 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈಡೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಕ್ಷಣ ಯುಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ರಾಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ETV Bharat, ANI)

"ಪವಿತ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದ ಮೋದಿ, ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ: "ನಮ್ಮ ರಾಮನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ರಾಮನನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು: ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಕೀಳರಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, "ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರವೂ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವು ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ 2.77 ಎಕರೆ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ ಅವರು ಧರ್ಮಧ್ವಜವನ್ನು 191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದರು. 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಓಂ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿದರ ಮರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿದರ ಮರವು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ರಚಿಸಿದ ಮಂದರ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಮರಗಳ ಮಿಶ್ರತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯ ಮಿಶ್ರತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 191 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿದ 'ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ'

ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್​ ಶೋ.. ಸಪ್ತಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

TAGGED:

AYODHYA RAM TEMPLE
PM MODI
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
DHARMA DHWAJA
AYODHYA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.