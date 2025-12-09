ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ಜಟಾಪಟಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಈ ವಿಚಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
Published : December 9, 2025 at 8:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ; ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಶಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 1905 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಕಂಡ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಆ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಏಕೆ ದ್ರೋಹವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆಮಾಡಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆದವು ಪ್ರಧಾನಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 1937 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಬದಲು, ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐಎನ್ಸಿ) ಪಕ್ಷದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿನ್ನಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 1937 ರಂದು ನೆಹರು, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು, ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 'ಆನಂದ್ ಮಠ' ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೆಹರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಸದನದ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
"ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." ಇದರ ನಂತರ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 1937 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬಂಕಿಮ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬಂಗಾಳ, ಬಂಕಿಮ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಯ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆತ್ಮದ ಈ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಪಾಪದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
1896 ರಲ್ಲಿ, ಗುರುದೇವ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧಿವೇಶನವೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನವೋ?. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಏಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು? ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜನರು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು "ವಿಘಟನೆ" ಮತ್ತು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್ ವಾಗ್ಬಾಣ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
