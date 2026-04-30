ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಜಾತಿಗಣತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

PM Modi Has Every Intention of Delaying
Published : April 30, 2026 at 1:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಗಣತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದರ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್​ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಜುಲೈ 21ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ನಿಖಿಲ್​ ಖಡ್ಸೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2021ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 21ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

2023ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 16ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 28ರಂದು ನ್ಯೂಸ್​ 18 ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರುವುದು ನಗರ ನಕ್ಸಲಿಗರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಪ್ರಧಾನಿ 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು ನಗರ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

2025ರ ಮೇ 5ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

