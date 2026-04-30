ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಜಾತಿಗಣತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 1:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಗಣತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದರ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಜುಲೈ 21ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ನಿಖಿಲ್ ಖಡ್ಸೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾತಿವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2021ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
आज से ठीक एक साल पहले मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि आगामी जनगणना में पूरी आबादी की जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 30, 2026
प्रधानमंत्री के इस नाटकीय यू-टर्न से जुड़ी हाल की घटनाओं का क्रम इस प्रकार है:
1. 21 जुलाई 2021 को गृह मंत्री ने लोकसभा में भाजपा सांसद श्रीमती रक्षा निखिल खडसे… pic.twitter.com/mBscUNpmh8
2023ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರುವುದು ನಗರ ನಕ್ಸಲಿಗರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಪ್ರಧಾನಿ 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನಸನ್ನು ನಗರ ನಕ್ಸಲ್ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
2025ರ ಮೇ 5ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
