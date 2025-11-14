Bihar Election Results 2025

ಬಿಹಾರ ಕೆ ಲೋಗೋನ್ ನೆ ಗಾರ್ದಾ ಉಡಾ ದಿಯಾ: ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ: ಬಿಹಾರ ಜನತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಭಯ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬಿಹಾರ ಜನರು ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ (IANS)
By PTI

Published : November 14, 2025 at 7:49 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನರು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಹಾರದ ಜನರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬಿಹಾರ ಜನರು ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ಬಿಹಾರ ಕೆ ಲೋಗೋನ್ ನೆ ಗಾರ್ದಾ ಉಡಾ ದಿಯಾ" ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ" ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ (IANS)

ನಾನು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು, ಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಹಾರದ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ಜನಾದೇಶವಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿಯೂ ಹೌದು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಬಿಹಾರದ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ಜನಾದೇಶವಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿಯೂ ಹೌದು; ಅದು ಬಿಹಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ, ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಬಿಹಾರದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಛಠ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ)ದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಸಗಳು ಜಯಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಾದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನವೀಕೃತ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

