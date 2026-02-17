ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ 'ಸರ್ವಂ ಕಜೆ' ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸರ್ವಮ್ ಕಜೆ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ, ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 17, 2026 at 1:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವಮ್ ಎಐ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೇಶೀಯ ಎಐ ಚಾಲಿತ, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಕನ್ನಡಕ ಹೊರತಂದಿದ್ದು, ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು.
'ಸರ್ವಮ್ ಕೆಜೆ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್'. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ, ಆಲಿಸುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್. ಇದರ ಕಸ್ಟಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸರ್ವಮ್ ಎಐ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಕನ್ನಡಕ ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇಂದು ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ-2026ರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮ್ ಕಜೆಯ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಅದರ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ವಮ್ ಎಐ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತ್ಯುಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಅವರ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಸಾಧನದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಐನೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವಮ್ ಕಜೆ ಎಐ ಪರದೆಯಿಂದ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಸುವುದು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಸರ್ವಮ್ ಎಐ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು, ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಮ್ ಎಐ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: