ಮೆಲೋನಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಗಾ, ಮಣಿಪುರದ ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲುಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ!

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿಗೆ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟಾಫಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್​ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎರಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. (IANS & ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 8:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿಗೆ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಆಗಿಯೇ ವೈರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈಶಾನ್ಯದ ಎರಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಎರಡು ಉಡುಗೊರೆಗಳಾದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದ ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಲೋನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಲ್ಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆಯ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೊಬಗಿಗೆ ಈ ಶಾಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೊಗಸಾದ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರದ ಶಿರುಯಿ ಕಶೋಂಗ್ ಶಿಖರದ ಮಂಜಿನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಅರಳದ ಮಸುಕಾದ ಗುಲಾಬಿ - ಬಿಳಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಹೂವಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ತಂಗ್ಖುಲ್ ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿ ಶುದ್ಧತೆ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಟೋಲ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನುರಣನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶುದ್ಧತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನವೋದಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಿಡಿಗಳಿರುವ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಒಳಪದರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿಪುರದ ಶಿರುಯಿ ಲಿಲಿ ರೇಷ್ಮೆ (ETV Bharat)

ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಒಳಪದರವು ಭಾರತದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಗ್ರಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಚ್ಚಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪಿಯೆಟ್ರಾ ದುರಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ: ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಮಲಾಕೈಟ್, ಹವಳ ಮತ್ತು ಮದರ್-ಆಫ್-ಪರ್ಲ್‌ನಂತಹ ಅರೆ-ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿಸಲಾದ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಕಲನಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಾತೀತ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಕಲೆ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.

