ETV Bharat / bharat

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ​ ಒಪ್ಪಂದ: ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 'ಮೊಗ್ಯಾಂಬೊ ಖುಷ್​ ಹೈ' ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

ಭಾರತದ ಸರಕಿನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

pm-modi-felicitated-at-nda-parliamentary-party-meeting-for-india-us-trade-deal
ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ 'ಜೈ ಮೋದಿ' ಮತ್ತು 'ಭಾರತ್​ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.

ಭಾರತದ ಸರಕಿನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ಮೊಗ್ಯಾಂಬೊ ಖುಷ್​ ಹೈ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ​ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,​ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈಲಾಗ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ​ 'ಮೊಗ್ಯಾಂಬೋ ಖುಷ್​ ಹೈ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಡಿಸಿಯಿಂದ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನಿಂದ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದಲೇ ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಹಿಡಿತ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರೂಕ್ ರೋಲಿನ್ಸ್ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕೃಷಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತುಕತೆ! ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 3656, ನಿಫ್ಟಿ 1,219 ಪಾಯಿಂಟ್​ ಏರಿಕೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!!

ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆ: ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸುಂಕ ಶೇ.18ಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

TAGGED:

PM MODI FELICITATED
INDIA US TRADE DEAL
MODI FELICITATED FORTRADE DEAL
CONGRESS ON INDIA US TRADE DEAL
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.