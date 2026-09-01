ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ 7.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 5:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ, ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೋಜ್, "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇಕಡಾ 3.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭವಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 13 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಡುಗೆ 112 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
साल 2026 में अभी तक इंडियन इक्विटी मार्केट से तकरीबन 250 लाख करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं।— Congress (@INCIndia) September 1, 2026
• मोदी जी, अगर हमारे देश की इकॉनमी ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स यहां से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं?
• अगर देश की इकॉनमी इतनी जबरदस्त है, तो इकॉनमी का एक्सपोर्ट शेयर पहले के… pic.twitter.com/8b3xH2ELt4
ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೇಕೆ?: "ಪ್ರಧಾನಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 2018 ರಿಂದ, ದೇಶದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೀಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಲವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ?. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಏಕೆ ನಿಂತಿದೆ? ಜಿಡಿಪಿಯ ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲು ಶೂನ್ಯ ತಲುಪಿದ್ದೇಕೆ? ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಏಕಿದೆ?" ಎಂದು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"2026 ರ ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದರ 58 ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ರೂಪಾಯಿ ದರ 95ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Lights. Camera and INACTION— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 1, 2026
This is the story of Modi ji's PR when it comes to the Economy.
.@narendramodi ji,
You are saying that the country is celebrating GDP Growth.
You may have that luxury, but the Aam Aadmi does NOT!
Our Common people are burdened by 3 'U's and YOU…
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಜಿಡಿಪಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಿಆರ್ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಲೈಟ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ) ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, "ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪದೆ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಮೇಲೆ '3U' ಹೊರೆ: "ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಖರ್ಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು '3U'ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 3 'ಯು'ಗಳು ಅಂದರೆ, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿರುದ್ಯೋಗ(Unprecedented Unemployment), ಅಸಹನೀಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (Unbearable Price Rise) ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಸಮಾನತೆ (Unbridled Inequality)" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Yesterday’s GDP numbers are simply statistical gymnastics. By changing the methodology repeatedly, the Modi government is fixing GDP data while hiding India’s bleak economic reality.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 1, 2026
* The gap between nominal and real GDP is supposed to represent inflation - and according to the…
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಂತಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಬದಲಿಗೆ 'ಫೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಸರತ್ತು. ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೇಶದ ಮಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಜಿಡಿಪಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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