ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರವಾಸ; ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು

ಜೋರ್ಡಾನ್​, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (X@narendramodi)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 12:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೋರ್ಡಾನ್​, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮನ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತವು ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿರುವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ದೊರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್, ಜಾಫರ್ ಹಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಲಾಗುವುದು. ಯುವರಾಜ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2011ರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಅಡಿಸ್​ ಅಬಾಬಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜಿ 20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಜಿ 20ರ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಬಿಯ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಮನ್​ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಮನ್​ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಮನ್​ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಸಿ 70 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಮನ್​ ಸುಲ್ತಾನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್​ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

