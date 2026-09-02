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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕೇಸ್​: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2026 at 3:52 PM IST

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ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಗುಜರಾತ್​): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಹಾಕಿದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಅನುಚಿತ, ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ವಿವಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಕೀಲ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು, ಮೋದಿ ಅವರ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲ: ಮೇಲಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಮೂಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು. ಪ್ರಧಾನಿ ಪದವಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಆರ್​ಟಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗೆ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ (ಸಿಐಸಿ) ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 2ಕ್ಕೆ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ​ 2ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು.

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