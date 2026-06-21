ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ದೇಶೀ ನಿರ್ಮಿತ 3 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು.
Published : June 21, 2026 at 3:52 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮೂರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಇಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದುನಗಿರಿ, ಸಂಶೋಧಕ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೇ ನೌಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಈ ಮೂರು ಯುದ್ಧ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ನೌಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
A milestone for India’s maritime security! Speaking at the Tri Commissioning ceremony of INS Agray, INS Dunagiri and INS Sanshodhak in Kolkata. @indiannavy https://t.co/obmbDiY4T0— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದುನಗಿರಿ: ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದುನಗಿರಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆ, ಚುರುಕುತನ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ನೌಕೆಯು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲ ಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ವೇ ನೌಕೆ ಸಂಶೋಧಕ್: ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ವೇ ನೌಕೆಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕ್ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಆಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಗರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಭೌತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀರೊಳಗಿನ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ತೀರ ರಕ್ಷಕ ಅಗ್ರೇ: ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಅಗ್ರೇ, ಹಗುರವಾದ ಟಾರ್ಪಿಡೋಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸೋನಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ನೀರನಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi to commission three indigenously designed and built naval ships - INS Dunagiri, an advanced stealth frigate, INS Sanshodhak, a survey vessel (large) and INS Agray, an anti-submarine warfare shallow water craft.— ANI (@ANI) June 21, 2026
(Source:… pic.twitter.com/mcHZWeP240
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್.ರವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಬ್ಯೂರೋ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಿಎಸ್ಯು ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
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