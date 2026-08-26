ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಅಗತ್ಯ ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಜತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 5:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಠಾತ್ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ನೆರವಿನ ಸರಕನ್ನು ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ 18 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ರುಸುವಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 105 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 37 ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 400 ಮಂದಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದವರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಟಿಬಿ) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾಎ 384 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪೈಕಿ, 93 ನೇಪಾಳಿಗರಾದರೆ ಉಳಿದ 291 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರು ರುಸುವಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ರುಸುವಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 105 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, 37 ಎನ್ಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಯುಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಕನಿಷ್ಠ 59 ಯಾತ್ರಿಕರು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಿಕರೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. +977 985 131 6807/ +977 970 910 7500.
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