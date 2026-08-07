ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯವೇ ಪ್ರಮುಖ: ನೇಕಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು 'ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ- GRWM' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು #NationalHandloomDay ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 7, 2026 at 10:21 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದು, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇಕಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular.— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026
Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media.
Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL
ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನದಂದು ನಾವು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಪರಂಪರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕೌಶಲ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular.— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026
Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media.
Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 1905ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದೇಶದ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು 'ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ- GRWM' ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು #NationalHandloomDay ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನ ಪಡೆದ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋಣ. ಇದರ ಗುರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Today, on National Handloom Day, we celebrate India’s rich and vibrant handloom heritage. We also salute the skill, creativity and dedication of our weavers and artisans. For generations, they have preserved and enriched our traditions.— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2026
Our Government will keep supporting the…
2015ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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