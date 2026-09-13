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'ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಾರದು': ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಸಹಮತ!

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಏನೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ ಸಹಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ (ETV Bharat via Press Information Bureau)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 11:01 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ- ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ವಿವಾದಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಬದ್ಧತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ ಪಿಂಗ್​, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಾವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿಮಾನ ಯಾನ ಪುನಾರಂಭ: ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌ-ನವದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಸದರ್ನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

  • 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು, 2024ರಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.
  • ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷ, ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ನೀತಿಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿವೆ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್​ ದೋವಲ್​ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್​ ಯಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಸೇನಾ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ 8 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಾತುಕತೆ ಪುನಾರಂಭ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಒ) ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್​ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

INDIA CHINA
PM NARENDRA MODI
XI JINGPING
ಚೀನಾ ಭಾರತ ಗಡಿ ವಿವಾದ
BRICS SUMMIT 2026

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