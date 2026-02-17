ETV Bharat / bharat

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ​ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ರಿಂದ ಚಾಲನೆ​

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್​ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ​ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ (X@NarendraModi)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 8:30 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದ ವೇಮಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ) ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಭವನದಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಹೆಚ್​125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮೊದಲ H125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಘಟಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿರುವ ವೇಮಗಲ್​ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್​ಬಸ್​ ಹೆಚ್​​ 125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಎಸ್​ಎಲ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉತ್ಪಾದಕಾ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 10 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಸಹಯೋಗ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನ ಏರ್​ ಬಸ್​ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್​, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ನಂತರದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಚ್ ​125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್​, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ವೌಟ್ರಿನ್ ಅವರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೃಹತ್​ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್​, ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡು, ಕೋಲಾರ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ ಬಾಬು ಅವರು ಇದ್ದರು.

