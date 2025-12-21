ETV Bharat / bharat

ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾ

ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ರಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

PM INTERACTS WITH STUDENTS
ಕ್ರೂಸ್​ ಹಡಗು, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು (ಒಳಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 9:00 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚೆ' ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಮ್ರೂಪ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್, ಮೋರಿಗಾಂವ್, ದಿಬ್ರುಗಢ, ಕ್ಯಾಚರ್, ಶ್ರೀಭೂಮಿ, ಬಕ್ಸಾ, ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ, ಕೊಕ್ರಝಾರ್, ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಕರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಬರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ರಿಂದ 9:40 ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ವಿ. ಚರೈಡಿಯೋ -2 ಎಂಬ ಕ್ರೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಗುವಾಹಟಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಹಿದ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿಯ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕು: ದಿಬ್ರುಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10,601 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಬ್ರೌನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ವ್ಯಾಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎವಿಎಫ್‌ಸಿಸಿಎಲ್) ಎಂಬ ಈ ಘಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ 12.7 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು 2030 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯೋಜನೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧುನೀಕರಣ, ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ: "ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಪೂರೈಕೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

"ನಮ್ರಪ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕವು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

