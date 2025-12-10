ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು; ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್​

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಡಿ ಸಂಸದೆ, ಪದೆ ಪದೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕಲಾಪಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

pm-didnt-hack-evms-he-has-hacked-peoples-hearts-kangana-ranaut-in-lok-sabha
ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್​ (ANI)
author img

By PTI

Published : December 10, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿರುಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣಾ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸದನ ಕೂಡ ಗದ್ದಲದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪದೆ ಪದೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪದೇ ಪದೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಎಂದು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೂತನ ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದರು.

ಇವಿಎಂ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ​ ಹೇಳಬಯಸುವುದೆಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಇವಿಎಂ ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೇಪರ್​ ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಅದೊಂದು ಹಳೆ ಯುಗದ ಅವಶೇಷ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಸಂಸದೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಖಾದಿ, ದಾರ ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸದನದ ನಿಯಮಗಳು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸದನದ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಿಎಲ್​ಒಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ECIಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

'ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

KANGANA RANAUT IN LOK SABHA
PM DIDNT HACK EVMS
PM HACKED PEOPLES HEARTS
ELECTION REFORMS
KANGANA RANAUT IN LOK SABHA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.