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ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​ ನಿಧಿಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಈಗ ಅದರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​ ನಿಧಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಆಡಿಟ್​ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.

PM CARES DONATIONS DOWN
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 7:57 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾಗರಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​)ಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಡಿಟ್​ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2024-2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಬಂದ ದೇಶೀಯ ದೇಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಸುಮಾರು 479 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು, 92.8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿಯು 8,452 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ 7,173 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಸದ್ಯ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 7,846 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 605 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ 681.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದಿತ್ತು.

ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕಡಿತ: 2024-25ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​ ಫಾರ್​ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್​ (ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆ)ಗಾಗಿ ಕೇವಲ 87.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚವಾದ 15.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. 2024-25ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಗಳು 87.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 15.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಯಾವ ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ? ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಟ್​ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ ದೇಶೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕ ಹೀಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ದೇಣಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕ

  • 2020-21: 7184 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಗರಿಷ್ಠ)
  • 2021-22: 1,896 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2022-23: 909 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2023-24: 681 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2024-25: 479 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಕುಸಿತದ ಲೆಕ್ಕ

  • 2020-21: 495 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2021-22: 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2022-23: 2.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • 2023-24: 1.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ (2024-25) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ 92.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 2019-20ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 39.7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಿಧಿ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ: ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ನಿಧಿಯ ಪದನಿಮಿತ್ತ (ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಸಿಯೊ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾದ ಸುಮಾರು 1,938 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 1,703 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 835 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

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