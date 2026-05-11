ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಸಲಹೆಗಳು: ತಡವಾಯ್ತು ಎಂದ ತಜ್ಞರು
ದೇಶದ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಮಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 11, 2026 at 7:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಲರ್ ಹರಿವಿನ ಸರಕುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಎಂದರೇನು?: ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸರಕು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಆಮದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಿತವ್ಯಯ ಕರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವು: ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
- ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
ಭಾನುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ, ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸಿ. ಅನುಕೂಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನಗತ್ಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಂತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮದು ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪರಿಹಾರವೇನು?: ನಾವು ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ. ಅಗತ್ಯ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಮಯೋಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100-101 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲು: 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 20 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.
ಜಿಟಿಆರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವತ್ಸವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಮದು ಸಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮನವಿ ಜನರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಇಂಥ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು-ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು: ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಜೆಎನ್ಯು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ತೈಲ ಆಮದುಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಡೀಸೆಲ್ ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರೆ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಣಬ್ ಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇಶದ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಗತ್ಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ, ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಎಸ್ಎಂಇ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಅಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆರ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಕಡಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಸಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
