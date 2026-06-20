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ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು: ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್​ಐಎ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ಎನ್​ಐಎ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸಿ, ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

NIA CHARGE SHEET
ಎನ್​​ಐಎ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 3:16 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಲಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ಶೇಕ್​ ಮನ್ಸೂರ್​ ಮತ್ತು ಶೇಖ್​ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಆಲಿಯಾಸ್​ ಅಬೂಬಕರ್​ ಸಿದ್ಧಿಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​​ಐಎ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೋಟಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎನ್​ಐಎ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಗೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ರಾಯಚೋಟಿಯ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯವಾಡದ ಎನ್‌ಐಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?: 1999 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಶೇಖ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ತನ್ನನ್ನು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದರ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ರಾಯಚೋಟಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಪ್ತಚರ ಸೆಲ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತರುವಾಯ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಎನ್‌ಐಎ ಶೇಖ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತ ಉಗ್​ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

NIA
ASSASSINATE RELIGIOUS LEADERS
ಎನ್​ಐಎ
NIA CHARGE SHEET

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