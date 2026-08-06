ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು! ಕೇರಳ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪದವೀಧರರ ಪೈಕಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.
Published : August 6, 2026 at 5:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): 1983ರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 50 ಲಕ್ಷ ಪದವೀಧರರು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 6.3 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ-2026 ಮತ್ತು ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.1 ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪಟ್ಟು ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಶೇಕಡಾ 22.7 ರಷ್ಟು ಪದವೀಧರರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪದವೀಧರರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವರ್ಷಾನುಪಾತ: 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ.3.20 ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು 3.10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇ.22.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ದರವು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 17.2, 2020- 21 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 15.5, 2021- 22 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.9, 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 13.4 ಮತ್ತು 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.2 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರು ಹೆಚ್ಚು: ರಾಜ್ಯವಾರು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳ ಶೇ. 19.8 ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ (18.9%), ಬಿಹಾರ (16.6%) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (16.3%) ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದರವು 5.7% ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 6.0% ರಷ್ಟಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 3.1 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 3.2 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 6.6 ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಶೇಕಡಾ 5.1 ರಷ್ಟಿದೆ. 'ಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿ'ಯ ಪ್ರಕಾರ, 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 83 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1983 ರಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 29 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಪದವೀಧರರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 6.3 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪದವೀಧರ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿದ್ದರೆ, ಈಗ 11 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 16 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪದವೀಧರರು: ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 8 ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 1983 ರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ 1983 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು 2023ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 39.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 25 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪದವೀಧರರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 12.2 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3.20 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 3.10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 10.3 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 9.9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 10 ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಗವು ಯುವಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.0 ರಿಂದ 6.5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ ವರದಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪಾಲು 2024 ರಲ್ಲಿ 22.4% ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ 23.6% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯುವಕರು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 57.5 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 56.2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 44.8 ರಿಂದ ಶೇ. 43ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯುವಕರು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ದ್ಯೋತಕ.
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