ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಭೇಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿದ UAE ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯ, ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್‌ಗೇ ಹೋಗಿ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನವದೆಹಲಿಯ 7, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ (IANS)
January 20, 2026

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಭೇಟಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಂದು ನಾನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಹುಮುಖಿ ಸ್ನೇಹ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಯುಎಇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ: ಈ ಕುರಿತು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ವೈಯಲ್ ಅವ್ವಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭೇಟಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ $100 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಯುಎಇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ $75 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. 43 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2032ರ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 200 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, MSMEಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್-ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇತು ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

