ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಡಿಪಿಎಂ ಜೊತೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ: ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೇನಿಸ್ ಮಂಟುರೊವ್, ಜೈಶಂಕರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
By ANI
Published : April 3, 2026 at 4:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೇನಿಸ್ ಮಂಟುರೊವ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಡಿಪಿಎಂ ಡೆನಿಸ್ ಮಂಟುರೊವ್ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇಂಧನ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯವಲ್ಲದೇ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭವಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಹಯೋಗ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ವಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಷ್ಯಾ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೆನಿಸ್ ಮಂಟುರೊವ್ ಭೇಟಿ ಖುಷಿ ತಂದಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಸ್ವರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಹಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
2025ರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡು ದೇಶದ ನಾಯಕರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
