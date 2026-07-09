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'ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ವಿಜಯ್ ಅಂಕಲ್' - ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ತಿರುಚೆಂದೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

School student writes to the Chief Minister
ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 6:29 PM IST

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ತೂತುಕುಡಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ತಿರುಚೆಂದೂರಿನ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅಂಡಾವರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಅಂಕಲ್ ವಿಜಯ್" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸೆಂಥಿಲ್ ಅಂಡಾವರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯು ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಚೆಂಡೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು 6 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿರುಚೆಂಡೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಂಥಿಲ್ ಮುರುಗನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅಂಡಾವರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

Student Ashok has written a letter to CM Vijay Joseph
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ತಿರುಚೆಂದೂರಿನ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅಂಡವರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಉದಂಗುಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

'ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವವರು ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂಕಲ್ ವಿಜಯ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು "ಅಂಕಲ್" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರವು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಜ್‌ಮೋಹನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿನಂತಿಯು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

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TAGGED:

CHIEF MINISTER JOSEPH VIJAY
BUSES FOR SCHOOL
ಸಿಎಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪತ್ರ
TAMIL NADU
STUDENT LETTER TO CM VIJAY

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