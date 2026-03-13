ETV Bharat / bharat

'ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ...': ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಒಕ್ಕೊರಳ ಮನವಿ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸುಮಾರು 23,000 ನಾವಿಕರಲ್ಲಿ 1,000 ನಾವಿಕರು ಇರಾನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

An oil tanker burns after being hit by an Iranian strike in the ship-to-ship transfer zone at Khor al-Zubair port near Basra, Iraq, late Wednesday
ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ (AP)
ETV Bharat Karnataka Team

March 13, 2026

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): "ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ..." ಇದು ಇರಾನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಒಕ್ಕೊರಳ ಮನವಿ.

ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾವಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾವಿಕ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು 20 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮರ್ಸ್‌ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (FSUI) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ನಾವಿಕರು ಇರಾನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಜನರು ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಹ ನಾವಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್‌ನ ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಯಾದವ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾದವ್, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಂಡ್ರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಮೌಜ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್‌ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಸೀಫೇರರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುಎಇ ಜಲಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನ ಧ್ವಜ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್. ಯುಎಇಯ ಯಾವುದೇ ಲಂಗರು ಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವೇ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆ ಸರ್. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಾವಿಕರು ಇರಾನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 120 ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

WEST ASIA CRISIS
SEAFARERS
ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಮನವಿ
MUMBAI
INDIAN SEAFARERS IN TROUBLE

