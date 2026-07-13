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ವಿಮಾನ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ: 2 ವಾರದೊಳಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ವಿಮಾನ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 5:26 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನಗಳ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ನಿಯಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 2024ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರಗಳ ಏರಿಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣನ್ ಎಂಬವರು​ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರು, ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪೀಠ, "ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತು.

ಅರ್ಜಿದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಯಣನ್​ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ವತಂತ್ರ, ದೃಢ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೇ 15ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪೀಠವು, ವಿಮಾನಯಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, 2024ರ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

AIRFARES
SUPREME COURT
IRFARE RULES
NEW DELHI
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