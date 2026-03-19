ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಈಗ ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Plastic roads are being built in this district of CG vehicles will run at full speed and will be unmatched in strength
ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)
Published : March 19, 2026 at 8:44 PM IST

ಸುರ್ಗುಜಾ: (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ) : ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಸುರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮೈನ್‌ಪತ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಸಂಯೋಜಿತ ರಸ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ (PMGSY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

plastic-waste-roads-in-surguja-mainpat-pilot-under-swachh-bharat-mission-sets-new-model
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಟೌಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಸುವರ್‌ಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಟುಮೆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ದರಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (MRM) ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು PMGSY ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 15–20 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 25 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಟುಮೆನ್‌ನ ಬಂಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾವರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಡಾಂಬರ್ (ETV Bharat)

“ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸ್ಥಾವರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ದಮರುಧರ್ ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈನ್‌ಪತ್‌ನ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಿತ್ ವಸಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

