ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ನುಂಗಿದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗು: ವೈದ್ಯರ ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸಮಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 4:04 PM IST
ಕಾಕಿನಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಕಿನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಿಪಟ್ಟಣಂ ತಾಲೂಕಿನ ದಮನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪಂಡಾಲ್ ವಿಜಯದುರ್ಗ ಅವರ 8 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ವಿಜಯದುರ್ಗ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಜಿಹೆಚ್ನ ನರ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಗು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮೆಂಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಂಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಮಗುವನ್ನು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ CMO ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ತಡ ಮಾಡದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಡಾ. ಸತ್ಯವಾಣಿ, ಡಾ. ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಾಂತಿಮಾ ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಡ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (PICU) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆವು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಟಲಿಗೆ ಆದ ಗಾಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ GGH ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯಕುಮಾರಿ, ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶವ ಸಾಗಣೆಗೆ ವಾಹನ ಕೊಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕುಟುಂಬ