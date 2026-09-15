ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿ: ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಶಿರಡಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
ಶಿರಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : September 15, 2026 at 12:47 PM IST
ಶಿರಡಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಭರಾಟೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿರಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿ ಗಮನಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಪುರಸಭೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರ, ಶಿರಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ: ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿರಡಿ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತವು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಕಲಬೆರಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾದಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
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