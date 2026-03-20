ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಕೋಟ್ಯಧೀಶ: ಹೀಗಿದೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ

ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಮಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ (ETV Bharat Kerala)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 7:30 PM IST

ಕಣ್ಣೂರು(ಕೇರಳ): ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​​ ಅವರು ಧರ್ಮಡಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್​​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಯ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ 45.35 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 52 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ಅವರ ಬಳಿ 60.58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ.

ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಇದೆ. ಪತ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂ. ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 1.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಪಿಣರಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 78 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬಳಿ 17.5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ.

ಪಿಣರಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 45,35,620 ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಹಾಗು ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 60,58,442 ರೂ. ಇದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 10,000 ಮತ್ತು 20,000 ರೂ., 1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳಿವೆ. ಪತ್ನಿ ಬಳಿ 11.56 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ.

ಪಿಣರಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಮಹತ್ವದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿ ಲಾವಲಿನ್​ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾ (ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪ) ಪ್ರಕರಣವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ.ಡಿ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.

ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್​​​ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೋಡ್​​ ಶೋ ನಡೆಸಿ, ಧರ್ಮಡಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 22ರವರೆಗೂ ಪಿಣರಾಯಿ ಧರ್ಮಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 23ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

26ರಂದು ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ವಿವರವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

