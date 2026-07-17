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'ಮಾಲಿನ್ಯ ಶೂನ್ಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಕಪ್': ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿಕ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಮಾತು

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿನ ಕುರಿತು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಹಾಗು ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್‌ನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿಕ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಮಾತು
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿಕ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಮಾತು (IANS, ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 1:35 PM IST

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ಜಿಂದ್(ಹರಿಯಾಣ): ಭಾರತ ಇಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ರೈಲಿನ ಪಿಕಪ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರೈಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಆದರೆ, ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವು ಬೇಕಾದರೆ, ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಇಂಧನ ಕೋಶವಿದೆ. 8.5 ಬಾರ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೀರು ಹೀಗೆ ಮೂರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಮೊದಲ ರೈಲು. ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ಚೆನ್ನೈನ ತರಬೇತುದಾರರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೈಲು. ಎಂಟು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪವರ್ ಕಾರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಂದ್‌ನ ಇಂಡಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಿಯಾನ್ಶಿ, ಹೊಸ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್‌ನ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, "ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಕೂಡಾ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್' ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಭೀಸಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ರೈಲನ್ನು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

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TAGGED:

GREEN TRANSPORTATION
INDIGENOUS TECH
LOCO PILOTS
JIND HARYANA
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