ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ದೂಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ AI171 ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2025 at 4:12 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 4:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 12 ರಂದು 260 ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 91 ವರ್ಷದ ಮೃತ ಪೈಲಟ್ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪೈಲಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೃತ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಮೀತ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ (DGCA) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ AI171 ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೊರೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಅದು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಪೀಠವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಪೈಲಟ್ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪೈಲಟ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯಕರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೈಲಟ್ ತಪ್ಪು ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದೇ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾನದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಸಂಗತತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಮಂಡಳಿಯ (AAIB) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಓದಿದರು. ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಧನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷದ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಆ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು 142 ಕೋಟಿ ಜನರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪೈಲಟ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪೈಲಟ್ಗಳದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, (ವಿಮಾನ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇತರ ಅರ್ಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೀಠ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತು.
ಮೃತ ಪೈಲಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪುಷ್ಕರಾಜ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ , ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ "30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 8,596 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ-ಮುಕ್ತ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು AP&J ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, DGCA ಮತ್ತು AAIB ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ವಿಚಾರಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಸಿಎ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಲೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
