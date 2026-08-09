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ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಲೇಸರ್​ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಡಚಣೆ: ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡಿದ ವಿಮಾನ

ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಬಂದ ವಿಮಾನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಲೇಸರ್​ ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೈಲಟ್​ 5 ನಿಮಿಷ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

FLIGHT CIRCLES MID AIR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 9:01 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ 159 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಎಂಎಚ್​​-184 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.20 ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೈಲಟ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವು ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲೇ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11.25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಠಾತ್ ಲೇಸರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪೈಲಟ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದು ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು NSCBI ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್​ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಭೂಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೆಂಡಲ್ ಬಳಿ ಬಳಸಲಾದ ಲೇಸರ್ ದೀಪಗಳು ಪೈಲಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ತೀವ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೈಲಟ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಚಲಿತರಾಗಿಸಬಹುದು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುರುಡುತನದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

PILOT
LASER LIGHT
KOLKATA AIRPORT
ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್​ ಬೆಳಕು ಅಡಚಣೆ
FLIGHT CIRCLES MID AIR

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