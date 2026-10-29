ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ ರಿಜ್ವಾನ್: ಈತನ ಬಳಿ ಇವೆ ಈ ತಳಿಗಳು!
LOVE FOR PIGEONS: ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸೇರಿ 500 ಪಾರಿವಾಳಗಳಿವೆ.
Published : October 29, 2026 at 3:39 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): 13 ವರ್ಷದ ಮಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ ಆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕಿನಾಸೆಗೆ ಕೊಂಡಿ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಬದುಕೇ ನಶ್ವರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ವರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಂಬುವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕರೆಯೋ?, ಭವಗಂತನ ಲೀಲೆಯೋ? ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ವರ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದು ಕೂತವು. ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಬದುಕಲು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಾಕುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದ ಮರೂಫ್ಗಂಜ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅನ್ವರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳೇ ಬದುಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಬಳಿ 10 ವಿಧದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಹಜಹಾನ್ಪುರಿ, ಬನಾರಸಿ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆದ್ರಾಘ್, ಘಾಗ್ರೆ, ನಾಪ್ಟೆ, ಕಮ್ಲಿ, ಗಿರೇಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಅಮರಸರೆ ತಳಿಗಳೂ ಇವೆ.
ತಾವು ಸಾಕಿರುವ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಹೈ-ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಿಜಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರನ್ನು ಉಸ್ತಾದಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕಣೆ: "ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ನಾನು ಖುಷಿಗಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ನಾನು ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ಇವುಗಳಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು 58 ವರ್ಷದ ಅನ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ತಾಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ನೆಲೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅವರು, ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾರಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ದಿಂದ 4,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರಿವಾಳವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ರೆಫ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಗಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಜೋಳ, ಸಾಸಿವೆ, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನಾನಿದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕುಳಿತರೆ, ನನಗೇ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೀತು!" ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಂದರೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಇವು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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