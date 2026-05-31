ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದುರಂತ: ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಿಡ್ಡರ್ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಮೆಕಾನಿಕ್ ನೀರುಪಾಲು
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿಯ ಲಿಡ್ಡರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ ಶೋಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : May 31, 2026 at 8:16 PM IST
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ( ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಡ್ಡರ್ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ 42 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಗರದ ಜವಾಹರ್ ನಗರದ ಎಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿರ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ, ಲಂಗನ್ಬಾಲ್ನ ಲಿಡ್ಡರ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲಾಹೋಯ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಮಿರ್ ಅವರ ಮಗ ಫಹಾದ್ ಜಾರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಮಿರ್ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಣ್ಮರೆ ಆದರು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (SDRF) ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನದಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳ ಬಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ವೇಗವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನುಸುಳುಕೋರ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ: ಸೇನೆ ಮಾಹಿತಿ