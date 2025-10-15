ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿದ 73 ವರ್ಷದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ. ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ.
ಸರೈಯಾ (ಬಿಹಾರ): ತಮ್ಮ 73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿ- ಹಳ್ಳಿಗಳ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾಗಿದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ: ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವೆನಿಸಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ ಸರೈಯಾದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಝಫರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಚಾಚಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಹೋರಾಟ ದಶಕಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಚಿ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂದಿದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ: ಇವರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಿ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದವರು. ಆದರೆ, ಆ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು, ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಿ ಅವರು ಆಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಲಿತರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರೋ (ಕೆಸು ಗೆಡ್ಡೆ) ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ: ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಂದು ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಸ್ವ- ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 36 ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟಚ್: ದೇವಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅಕ್ಷರಶಃ, ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸತೇನನ್ನೋ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು. ಅವರು ಉಪಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು.
2003ರಲ್ಲಿ, ದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸರೈಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 'ಕಿಸಾನ್ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
"ನನಗೆ 'ಕಿಸಾನ್ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಒಟ್ಟು 35 ಅಂತಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 360 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2013 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು: "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜಾಮ್, ಜೆಲ್ಲಿ, ಮುರಬ್ಬ (ಸಿಹಿ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು), ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು, ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಿಹಾರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಘಟಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
"ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕರಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಲಸು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಲಸಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಿ ಚಾಚಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಮಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಚಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಆದಾಯ ಒಂದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸದವರು ಹೇಳಿದರು.
