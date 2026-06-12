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ಸಿಮ್ ಕವರ್​​​ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಖದೀಮ ದಂಪತಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಕಳ್ಳತನ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; 7.8 Kg ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್​​​​​ನ ಗಚಿಬೌಲಿ ಹಿಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕವರ್‌ಗಳಿಂದ ಖದೀಮರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Phone track with SIM card cover: Accused remanded in Gachibowli Hill Ridge Villas theft case
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 2:16 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 2:36 PM IST

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ರಾಯದುರ್ಗಂ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್​​​​ನ ಗಚಿಬೌಲಿ ಹಿಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 7.8 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು 1.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಎಂಬವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ ಕಮಲ್ ಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಶಾಹಿ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರೇಶ್ ಎಂಬವರ ಮುಖಾಂತರ ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ ಕಮಲ್ ಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಶಾಹಿ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬ ಈ ತಿಂಗಳ 6ರಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Phone track with SIM card cover: Accused remanded in Gachibowli Hill Ridge Villas theft case
ಗಚಿಬೌಲಿ ಹಿಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್‌ (ETV Bharat)

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು: ಜೂನ್​ 7ರಂದು, ಗಚಿಬೌಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ನರೇಶ್ ತಂಡವು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ದಿನ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುರೇಶ್, ಕೂಡ ವಿಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರಣ್ ಬಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಂಪತಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ನೆರವಾದ ಕಮಲ್ ಶಾಹಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಹಿ ಎಂಬವಳನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕವರ್​​​ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ದ ಖದೀಮರು: ದಂಪತಿಯು ಕದ್ದ ಸೊತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಮಲ್ ಸಹೋದರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಹಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸಿಮ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕವರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್​​ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

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Last Updated : June 12, 2026 at 2:36 PM IST

TAGGED:

PHONE TRACK WITH SIM COVER
GACHIBOWLI VILLA CASE
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NEPALI COUPLE ARREST IN THEFT
GACHIBOWLI HILL RIDGE VILLAS THEFT

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