ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭ; 13 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೆಲಸ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR)ಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ 9 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 51 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್ಒ), ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್ (ಬಿಎಲ್ಎ), ಇಆರ್ಒ/ಎಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಡಿಇಒ ಸೇರಿದಂತೆ 13ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,33,093 ಬಿಎಲ್ಒ ಹಾಗೂ 7,64,419 ಬಿಎಲ್ಎ, 10,448 ಇಆರ್ಒ/ಎಇಆರ್ಒ ಹಾಗೂ 321 ಡಿಇಒಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಇಂದಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ವಡಕ್ಕಂಚೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಎಲ್ಒ ಶ್ರೀನಾ ಟಿಎಸ್ ಅವರು ಕಥಕ್ಕಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಗೋಪಿ ಆಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ್ ವಿ ಮೆನನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಮತ್ತೂರು ಡಿಇಒ ಎಣಿಕೆಯ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಬನಿಪುರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಗಕರಿರೊಬ್ಬರು, ಇಂದು ನಾನು SIR ನಮೂನೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ: ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಮತದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ.
ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇಶದ 9 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಏಣಿಕೆಯ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ
ಬಳಿಕ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ 2002 ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
1951ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ 9 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಿದ್ದು, 2002ರಿಂದ 2004ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಜನರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿ ಕರಡನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 8ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
