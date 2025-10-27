12 ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಚು.ಆಯೋಗ

ETV Bharat / bharat

12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ECI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 90,000 ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು) ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಎರಡನೇ ಹಂತ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿ: "ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್​ಒಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ:"ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದೂರು ನೀಡಿವೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಲಸೆ ಹೋದ ಅಥವಾ ನಿಧನರಾದ ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತವು 12 ರಾಜ್ಯಗಳ 51 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ SIR ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?:

  • ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ
  • ಗೋವಾ
  • ಗುಜರಾತ್
  • ರಾಜಸ್ಥಾನ
  • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
  • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
  • ತಮಿಳುನಾಡು
  • ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
  • ಕೇರಳ
  • ಪುದುಚೇರಿ
  • ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
  • ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್

