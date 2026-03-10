ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ LPG ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಿತಿ; ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: LPG ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶ
ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ದಿನಗಳ ಇಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 10:29 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸದ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ದಿನಗಳ ಇಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ವಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೂವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಇಂಧನ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬವೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 14.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮರುಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅನಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
