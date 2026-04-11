ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಘಟಕ ಇದೇ 21 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಲೋತ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ HPCLನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಇದೇ 21 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

HPCL REFINERY
ಬಲೋತ್ರಾದಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಾಣಾಗಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ
By ANI

Published : April 11, 2026 at 4:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಲೋತ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (HPCL) ದೇಶದ ಮೊದಲ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಇದೇ 21 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ದೈತ್ಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಇಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಭಾರತದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಭಾರತದ ಅಚಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ HPCL ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಿಫೈನರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಲೋತ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಕಮ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ದೈತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪುರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರಿಫೈನರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಿಜಾದ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಬೇಸ್​​ಮೆಂಟ್​​ಗಾಗಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 3 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉಕ್ಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಲವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 28 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು. 125 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕೋಕ್ ಡೋಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್‌ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸ್ಕರಾಣಾಗಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಇರಾನ್​ ದೇಶವು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​​ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇರಾನ್​ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.

