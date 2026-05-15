ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 3 ರೂ. ಏರಿಕೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ?

By PTI

Published : May 15, 2026 at 6:36 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 97.77 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90.67 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ;

ದೆಹಲಿ : 97.77 (+3.00)

ಕೋಲ್ಕತಾ: 108.74 (+3.29)

ಮುಂಬೈ: 106.68 (+3.14)

ಚೆನ್ನೈ: 103.67 (+2.83)

ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ

ದೆಹಲಿ: 90.67 (+3.00)

ಕೋಲ್ಕತಾ: 95.13 (+3.11)

ಮುಂಬೈ: 93.14 (+3.11)

ಚೆನ್ನೈ: 95.25 (+2.86)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ , ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 102.96 ರೂ ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಇಂದು 106.17ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
  • ಅದೇ ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ ಗೆ 90.99 ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 94.10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಆರ್​​​ ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್​ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವಡೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನೋ ಸ್ಟಾಕ್​ ಬೋರ್ಡ್​: ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಳಿವುಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪಂಪ್​ ಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್​ ಬೋರ್ಡ್​ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೀಟರ್​​ ಗೆ 3 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಭಯವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಖಾಲಿ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

