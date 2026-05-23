ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : May 23, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : May 23, 2026 at 7:37 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಪರಷ್ಕೃತ ದರದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 87 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.51 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 91.58 ರೂಗಳಿಂದ 92.49 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಇದು ಕಳೆದ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 15 ರಂದು ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮೇ 19 ರಂದು 90 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: 108.09 (+0.95)
ದೆಹಲಿ - 99.51 (+0.87)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - 110.64 (+0.94)
ಮುಂಬೈ - 108.49 (+0.90)
ಚೆನ್ನೈ - 105.31 (+0.82)
ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು:
ಬೆಂಗಳೂರು: 95.99 (+0.95)
ದೆಹಲಿ 92.49 - (+0.91)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 97.02 (+0.95)
ಮುಂಬೈ 95.02 (+0.94)
ಚೆನ್ನೈ 96.98 (+0.87)
ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?; ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 85ರಷ್ಟನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 0405 GMT ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 1.66 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 1.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $104.24 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಶೇ 4.6 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು WTI ಶೇ 7.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ, ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಭಾರತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದೀಗ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
