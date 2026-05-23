ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರ: ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಬಿಹಾರದ ಜನ!

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ (ETV Bharat)
Published : May 23, 2026 at 2:13 PM IST

6 Min Read
ಗಯಾಜಿ (ಬಿಹಾರ): ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಜನರು, ಹಳೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದೇ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದ ಕರ್ಮೋನಿ, ನಿಸ್ಖಾ, ಫಜ್ಲಾಹಾ, ಗೋದ್ವಾ ದೀಹ್, ನವ್ವಾ ದೀಹ್, ಮಾನ್ಸಿ ದೀಹ್, ಮುನ್ಶಿಚಕ್, ಕುರುಮ್ದಿಹ್, ಕುಶಾ, ಪಕ್ರಿ, ಬರಾಚಟ್ಟಿ, ಇಮಾಮ್‌ಗಂಜ್, ಬಂಕೆ ಬಜಾರ್, ದೋಭಿ, ಬೋಧಗಯಾ ಮತ್ತು ಗಯಾದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿವೆ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಕ್ರ ಇರುವ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ (ETV Bharat)

ಇದು ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ದಲಿತ ಸಂಸದ ಬಾಬು ಕಿರೈ ಮುಸಾಹರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಸಾಹರ್ 1952ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಲ್ಪುರ್-ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಸಾಹರ್ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗೂ ತವರ (ಕಂಚಿನ)ದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಜೊತೆ ರೈತ (ETV Bharat)

"ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಜಾಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಉಪಯೋಗವೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ದುಬಾರಿ ಹಣ ತೆತ್ತಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಮೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಿನಯ್ ಯಾದವ್.

ಎತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ನಿಸ್ಖಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ತಂಜಿಲ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಧುನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಟೆಂಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

"ಈ ಮೊದಲು ತಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟೆಂಪೋಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ದರವು ಟೆಂಪೋದಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಸ್ಖಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿ.

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

"ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆಗೆ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್.

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ: "ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ತಗುಲಬಹುದು. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 750 ರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಾಲಕ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್.

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದವು: 80 ವರ್ಷದ ವಿಷ್ಣುಧರಿ ಎಂಬುವರು ''ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಳು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಗನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. 2000ರ ನಂತರ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಧರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ: ನಾನು 1990 ರಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 250 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 700 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಯಾದವ್.

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು.

ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು: ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶಹೀದ್ ಜಗದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು: ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ "ತೀಸ್ರಿ ಕಸಮ್", ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ "ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ", "ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಮತ್ತು "ನದಿಯಾ ಕೆ ಪಾರ್" ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ತೀಸ್ರಿ ಕಸಮ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಿಹಾರದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ದೀಪವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಲಿ.

