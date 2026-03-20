ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು ಸಾವು; ದುಃಖ ತಾಳಲಾರದೇ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ತನ್ನ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಠಾತ್ ಮರಣವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ 20 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Pet Cat's Death Triggers Tragedy: Young Student Ends Life in Hyderabad
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 1:46 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಸಾವಿನ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರ್‌ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬದಂಗ್‌ಪೇಟೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಿಮಬಿಂದು(20) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೃತಳು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತಾಡ್‌ಬಂಡ್‌ನಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಬಿಂದು ತನ್ನ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಕ್ಕು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಹಿತ್ತಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಮಬಿಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಹಿಮಬಿಂದು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಳು.

ಬೆಕ್ಕು ಸತ್ತ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಮಬಿಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಮಬಿಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾವು, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7) ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 9152987821ಗೆ (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ) ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ನೊಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಇದೇ ನೋವಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಶ್ವಾನ!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿ. 24ರಂದು ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿದ್ದ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೊಂದು ರಾಧಾ (27) ಮತ್ತು ಜಿಯಾ (24) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರು ಟೋನಿ (ಜರ್ಮನ್​​​​ ಶೆಫರ್ಡ್) ಎಂಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಟೋನಿ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.

