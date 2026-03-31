ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ: ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಪ್ತಚಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
By PTI
Published : March 31, 2026 at 7:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಅದು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಉದಾ. ಹೆಸರುಗಳು, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು) ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತಚರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಿಷಯವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ, ತೀವ್ರವಾದಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟ, ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಗರಣಗಳು. ಇದನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಡೇಟಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ-ಗುಪ್ತಚರಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಮಿತಿ ಎದುರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಡ್ಡ-ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ AIಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂವಹನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ ಗುಪ್ತಚರ, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಫೀಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು AI ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
